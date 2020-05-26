Комличенко: на Евро-2020 сборная России может забраться выше, чем на ЧМ-2018

Нападающий московского «Динамо» и национальной команды России Николай Комличенко вспомнил о выступлении сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года и поделился ожиданиями от Евро-2020.
«На чемпионате мира у ребят была задача выйти из группы, потом мы и в четвертьфинал прошли. А там в пенальти не повезло. На Евро можно и выше забраться, почему бы и нет? Если всё будет хорошо, сборная будет в форме, каждый будет соблюдать дисциплину, то всё возможно.
Я хорошо помню, когда с испанцами играли. Мы тогда на сборах были. Когда Акинфеев потащил пенальти, я орал на весь отель. Мне потом стучали, приходили люди из отеля, спрашивали, что случилось. Я отвечал: «Всё хорошо. Русские вперёд!». Врезался в память этот момент», — сказал Комличенко в эфире программы «Футбол России».
- 26 мая 2020
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