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Дзюба — о ФНЛ: люди бодаются, занимают последние места, но остаются. Для меня это загадка

Дзюба — о ФНЛ: люди бодаются, занимают последние места, но остаются. Для меня это загадка
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 участников.

«Трудно сказать. То мы еле 16 команд набираем, то 18 готовы. Если готовы — почему нет, будет больше матчей. Должна быть система — если команды вылетают, то вылетают. А в ФНЛ у нас пять команд вылетают и тут же остаются — люди бодаются, занимают последние места, но всё равно остаются. Для меня это загадка», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ» во время прямого эфира в «Инстаграме».

Напомним, в середине мая было принято решение завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ досрочно. Пресс-служба турнира объявила, что все пять клубов, которые должны были вылететь в ПФЛ, сохранят прописку, если получат лицензию на следующую кампанию.

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