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«Байер» — «Вольфсбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30

«Байер» — «Вольфсбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 26 мая, состоится матч «Байер» – «Вольфсбург». Встреча 28-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Ассистировать ему будут Марк Борш и Томас Горнияк. Резервный рефери – Свен Вашицки.

Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров «Байер», набрав 53 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» (39) — на 6-м месте.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020

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