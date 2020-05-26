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Билья: хотел бы увидеть фильм, в котором Месси был бы с Кубком мира

Билья: хотел бы увидеть фильм, в котором Месси был бы с Кубком мира
Футбол / Испания 0

Аргентинский полузащитник «Милана» Лукас Билья сообщил, что он посмотрел фильм «Последний танец» о Майкле Джордане, и порассуждал в его контексте о Лионеле Месси.

«Я посмотрел фильм «Последний танец», и он заставил меня задуматься. Надеюсь, что через несколько лет мы увидим нечто похожее с нашим собственным феноменом — Лионелем Месси.

Мы могли бы узнать массу вещей о его повседневной жизни. Вы видите, как он тренируется и играет, но в повседневной жизни происходит так много вещей, о которых вы не знаете. Мы увидели это в фильме о Джордане.

Сцена, которую я хотел бы видеть в будущем, — это сцена, подобная той, в которой Джордан обнимает трофей НБА и плачет. Я хотел бы увидеть её с Месси и Кубком мира. Это будет много значить для него и для аргентинского народа.

Месси всегда ставит себя на ваш уровень. Он делает это, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Он надеется построить отношения со своими партнёрами по команде, общаясь с ними. Вот что делает его великим. Нет слов, чтобы описать его как игрока», — приводит слова Бильи Goal.

Лионель Месси — лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке по версии Squawka
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