Билья: хотел бы увидеть фильм, в котором Месси был бы с Кубком мира

Аргентинский полузащитник «Милана» Лукас Билья сообщил, что он посмотрел фильм «Последний танец» о Майкле Джордане, и порассуждал в его контексте о Лионеле Месси.

«Я посмотрел фильм «Последний танец», и он заставил меня задуматься. Надеюсь, что через несколько лет мы увидим нечто похожее с нашим собственным феноменом — Лионелем Месси.



Мы могли бы узнать массу вещей о его повседневной жизни. Вы видите, как он тренируется и играет, но в повседневной жизни происходит так много вещей, о которых вы не знаете. Мы увидели это в фильме о Джордане.



Сцена, которую я хотел бы видеть в будущем, — это сцена, подобная той, в которой Джордан обнимает трофей НБА и плачет. Я хотел бы увидеть её с Месси и Кубком мира. Это будет много значить для него и для аргентинского народа.



Месси всегда ставит себя на ваш уровень. Он делает это, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Он надеется построить отношения со своими партнёрами по команде, общаясь с ними. Вот что делает его великим. Нет слов, чтобы описать его как игрока», — приводит слова Бильи Goal.