Билья: хотел бы увидеть фильм, в котором Месси был бы с Кубком мира

Аргентинский полузащитник «Милана» Лукас Билья сообщил, что он посмотрел фильм «Последний танец» о Майкле Джордане, и порассуждал в его контексте о Лионеле Месси.
«Я посмотрел фильм «Последний танец», и он заставил меня задуматься. Надеюсь, что через несколько лет мы увидим нечто похожее с нашим собственным феноменом — Лионелем Месси.
Мы могли бы узнать массу вещей о его повседневной жизни. Вы видите, как он тренируется и играет, но в повседневной жизни происходит так много вещей, о которых вы не знаете. Мы увидели это в фильме о Джордане.
Сцена, которую я хотел бы видеть в будущем, — это сцена, подобная той, в которой Джордан обнимает трофей НБА и плачет. Я хотел бы увидеть её с Месси и Кубком мира. Это будет много значить для него и для аргентинского народа.
Месси всегда ставит себя на ваш уровень. Он делает это, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Он надеется построить отношения со своими партнёрами по команде, общаясь с ними. Вот что делает его великим. Нет слов, чтобы описать его как игрока», — приводит слова Бильи Goal.
- 27 мая 2020
-
00:21
-
00:13
- 26 мая 2020
-
23:55
-
23:48
-
23:36
-
23:22
-
23:15
-
22:59
-
22:38
-
22:34
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:29
-
21:22
-
21:08
-
21:04
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:18
-
20:16
-
20:09
-
19:55
-
19:47
-
19:41
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:17
-
18:13