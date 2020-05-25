Лионель Месси — лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке по версии Squawka

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке по версии портала Squawka.

При учёте анализировалось, какой вклад футболисты внесли в достижение победного результата, общая производительность на поле и влияние на команду. Учитывались только те футболисты, кто получал награду «Игрок матча» по окончании финального матча.

Топ-10 лучших игроков в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке по версии Squawka

1. Лионель Месси («Барселона»). Финал ЛЧ сезона-2010/2011 с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

2. Зинедин Зидан («Реал»). Финал ЛЧ сезона-2001/2002 с «Байером» (2:1).

3. Хави («Барселона»). Финал ЛЧ сезона-2008/2009 с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

4. Стивен Джеррард («Ливерпуль»). Финал ЛЧ сезона-2004/2005 с «Миланом» (3:3, пен. 3:2).

5. Оливер Кан («Бавария»). Финал ЛЧ сезона-2000/2001 с «Валенсией» (1:1, пен. 5:4).

6. Дидье Дрогба («Челси»). Финал ЛЧ сезона-2011/2012 с «Баварией» (1:1, пен. 4:3).

7. Арьен Роббен («Бавария»). Финал ЛЧ сезона-2012/2013 с «Боруссией» Дортмунд (2:1).

8. Анхель Ди Мария («Реал»). Финал ЛЧ сезона-2013/14 с «Атлетико» (4:1).

9. Гарет Бэйл («Реал»). Финал ЛЧ сезона-2017/2018 с «Ливерпулем» (3:1)

10. Диего Милито («Интер»). Финал ЛЧ сезона-2009/2010 с «Баварией» (2:0).

11-е место занял бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду за финал Лиги чемпионов сезона-2016/2017 с «Ювентусом» (4:1).