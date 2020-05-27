Владелец «Хаддерсфилда» заявил, что в Англии могут прекратить существование 50-60 клубов

Владелец «Хаддерсфилд Таун» Фил Ходжкинсон рассказал, что на клубы Англии надвигается угроза отсутствия получения какого-либо дохода, что может сильно сказаться на всей структуре лиг из-за риска потери целого ряда клубов.

«Проблема не в том, закончим ли мы этот сезон или нет, а в том, что произойдёт после этого. Если мы не придём к соглашению, футбольной пирамиды не станет. Существуют клубы, о которых я знаю, которые всё ещё живы только потому, что они задерживают заработную плату и выплаты кредиторам. В какой-то момент им нужно будет платить.

Существует абсолютно реальная вероятность того, что если в футболе сейчас что-то не будет предпринято, чтобы все клубы могли оплачивать свои счета и доходить до того уровня, когда доход будет восстановлен, вы увидите, что 50 или 60 клубов прекратят своё существование. Я искренне говорю об этом.

Каждый клуб будет платить от £ 150 до £ 200 тыс. за тестирование, чтобы добраться до конца сезона, но что произойдёт потом? Правительство заявило нам, что не будет массовых мероприятий до тех пор, пока не появится вакцина, и это, скорее всего, произойдёт в 2021 году. Это означает, что футбольные клубы потеряют значительную часть своего дохода.

При нормальном доходе мы рассчитываем потерять от £ 7 до £ 10 млн. Возврат средств от телевидения составит от £ 10 до £ 30 млн. Итак, что будет предприниматься, чтобы обеспечить жизнь клубам? Все избегают обсуждения этого вопроса. В течение следующих 3, 6 или 12 месяцев клубы не будут иметь никакого дохода», — цитирует Ходжкинсона BBC.