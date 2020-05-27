Килиан Мбаппе: «Ливерпуль» — машина

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что его впечатлила игра «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне «Ливерпуль» стал машиной в английской Премьер-лиге. Они заставили людей думать, что легко добывают победы, но выигрывать всегда трудно. Некоторые их выступления были нереальными.

Нужно проделать много работы, чтобы быть столь же безжалостным, как «Ливерпуль». И, конечно, стоит отметить вклад очень хорошего тренера (Юргена Клоппа. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова 21-летнего француза Mirror.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. За 9 туров до завершения кампании мерсисайдский клуб на 25 очков опережает ближайшего преследователя, которым является «Манчестер Сити».