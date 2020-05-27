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Теннисистка Касаткина: футболисты какие-то высокомерные. Русским точно переплачивают

Теннисистка Касаткина: футболисты какие-то высоком
Теннисистка Касаткина: футболисты какие-то высокомерные. Русским точно переплачивают
Футбол / РПЛ 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о футболистах, а также сравнила нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да ещё такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают.

Месси и Роналду? Лео – прикольный, маленький, шустрый. Его талант бесконечен. Криштиану Роналду тоже многого достиг, но на его фоне Месси – бог, инопланетянин», — приводит слова Касаткиной «Советский спорт».

Начиная с 2008 года Месси и Роналду поделили между собой все «Золотые мячи», кроме одного. В 2018 году исключением стал полузащитник «Реала» Лука Модрич. В течение остальных лет аргентинец завоевал самую престижную индивидуальную награду в футболе шесть раз, португалец – пять.

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