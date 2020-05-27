«Многие неадекватны из-за самоизоляции». Писарев объяснил перевод Гулиева в «Спартак-2»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал инцидент с полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым, переведённым во вторую команду за нарушение дисциплины.

«В молодёжной команде Аяз себя не вёл подобным образом, потому что был помоложе, наверное. Он был достаточно спокойным, тихим и дисциплинированным. Возможно, сейчас он себя так повёл в силу своего характера, он импульсивный, мог что-то сказать на эмоциях. Не забывайте, что сейчас ещё такая ситуация, со всеми ограничениями и самоизоляцией, что она тоже влияет на людей. Многие неадекватны, потому что долго сидели в самоизоляции и пребывали в переживаниях. В данной ситуации я больше склоняюсь к этому варианту событий. Синдром самоизоляции.

Аяз был недоволен своим игровым временем? Сейчас сложно говорить о таком, за месяц можно было хорошо подготовиться и доказать свою состоятельность. Характер у него южный, и он вот так себя проявил. Я как тренер это не приветствую, и Тедеско прав, что сделал это, ему нужна в команде дисциплина, как в быту, так и на поле. Дисциплина должна быть вообще везде, в том числе и на теории. Повторюсь, меры правильные, но в своей работе с Аязом я такого не замечал.

К Аязу нужен особый подход? Сборная и клуб — разные вещи. При любом созыве все приезжали с удовольствием, и я не замечал никаких нарушений дисциплины. Мелкие сбои были, но мы всё быстро решали.

Я вспоминаю, что Романцев мог прощать всех лидеров, пока они были необходимы команде. Но как только лидеры снижали к себе требования, от них избавлялись. Вот, наверное, Тедеско и подумал, что замены есть», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.