РФС обсуждает с правительством возобновление сезона со зрителями

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги может возобновиться со зрителями на трибунах, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, Российский футбольный союз ведёт переговоры по данному вопросу с правительством.
Изначально вопрос был поднят на исполкоме представителями клубов, которые просили открыть ложи. Однако в дальнейшем, после выступлений президента, стало ясно, что возможно возвращение болельщиков в более полноценном формате. При этом точное количество зрителей, которые будут допущены на стадионы, а также порядок их прохода на трибуны пока не определены.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.
- 27 мая 2020
-
17:09
-
17:07
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:30
-
16:28
-
16:07
-
15:53
-
15:41
-
15:37
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:31
-
14:08
-
13:55
-
13:54
-
13:33
-
13:27
-
13:18
-
13:12
-
13:05
-
12:52
-
12:38
-
12:35
-
12:10
-
12:02
-
11:58
-
11:39
-
11:22
-
11:17
-
11:10
-
11:00
-
10:52