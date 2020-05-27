РФС обсуждает с правительством возобновление сезона со зрителями

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги может возобновиться со зрителями на трибунах, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, Российский футбольный союз ведёт переговоры по данному вопросу с правительством.



Изначально вопрос был поднят на исполкоме представителями клубов, которые просили открыть ложи. Однако в дальнейшем, после выступлений президента, стало ясно, что возможно возвращение болельщиков в более полноценном формате. При этом точное количество зрителей, которые будут допущены на стадионы, а также порядок их прохода на трибуны пока не определены.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.

Евгений Гинер выступил за возвращение болельщиков на трибуны в чемпионате России