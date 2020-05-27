Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Сочи» сообщил о результатах тестирования игроков на коронавирус

Гендиректор «Сочи» сообщил о результатах тестирования игроков на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что ни у одного из футболистов сочинского клуба не обнаружен коронавирус.

«Мы провели тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Сочи», набрав в 22 матчах 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч сочинцы должны провести на своём поле с «Ростовом». В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. Лидером РПЛ является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков. В первую тройку также входят «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).

Ещё один футболист «Рубина» заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020