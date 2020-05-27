Ещё один футболист «Рубина» заразился коронавирусом

Все игроки «Рубина», включая вернувшихся из-за границы легионеров, по прилёте в Казань прошли тест на коронавирус. Инфекция выявлена у защитника Николая Пояркова, сообщает пресс-служба клуба.

Поярков не контактировал с другими игроками и персоналом команды. Сейчас он находится на самоизоляции. Ранее COVID-19 был выявлен у защитника «Рубина» Константина Плиева, который продолжает оставаться дома в Северной Осетии. Оба футболиста чувствуют себя хорошо.

25 мая повторный тест на коронавирус прошли игроки «Рубина» (за исключением Плиева и Пояркова), тренерский штаб казанцев и персонал команды. Все результаты оказались отрицательными.

Все футболисты с отрицательными результатами тестов могут приступать к тренировкам небольшими группами.