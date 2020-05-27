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«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30

«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 27 мая, состоится матч «Хоффенхайм» – «Кёльн». Встреча 28-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Кёльн».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Марко Ахмюллер и Маркус Зинн. Резервный судья — Флориан Бадштюбнер.

После 27 туров «Хоффенхайм», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от зоны Лиги Европы на шесть очков. «Кёльн» (34) — на 10-м месте. Лидером турнира является «Бавария» (64).

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020.

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