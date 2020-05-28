Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес к Лаутаро Мартинесу со стороны «Барселоны»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал ситуацию с интересом зарубежных клубов к аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу.

«Реальность ситуации с Мартинесом заключается в том, что есть только один способ увести его из «Интера», а именно – выплатить сумму отступных. Это пункт, о котором все знают, скрывать нет смысла. Однако его реализация имеет определённые сроки и некоторые очень точные требования.

Срок действия пункта о выкупе игрока истекает в начале июля. Это единственный возможный вариант, при котором мы не увидим Лаутаро Мартинеса в «Интере» в следующем сезоне.

Мы ни с кем не обсуждаем проблемы Лаутаро, потому что просто полагаемся на него, он является важным активом для клуба, и давайте не будем забывать, что у него осталось два года на контракт с «Интером». У нас нет намерения продавать наших лучших игроков, скорее мы хотим укреплять себя.

Многие клубы связались с нами, чтобы обсудить переход Лаутаро. Среди них самой решительной является «Барселона». У нас с ней дружеские и сердечные отношения. Я не буду этого скрывать, так как «Барселона» прекрасно знает, каковы наши намерения. «Интер» не намерен продавать Лаутаро. Есть пункт в контракте, и выполнить его — единственный вариант», — приводит слова Аузилио Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал результативную передачу. Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 году. В соглашении прописаны отступные в размере € 111 млн.