Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес к Лаутаро Мартинесу со стороны «Барселоны»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал ситуацию с интересом зарубежных клубов к аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу.
«Реальность ситуации с Мартинесом заключается в том, что есть только один способ увести его из «Интера», а именно – выплатить сумму отступных. Это пункт, о котором все знают, скрывать нет смысла. Однако его реализация имеет определённые сроки и некоторые очень точные требования.
Срок действия пункта о выкупе игрока истекает в начале июля. Это единственный возможный вариант, при котором мы не увидим Лаутаро Мартинеса в «Интере» в следующем сезоне.
Мы ни с кем не обсуждаем проблемы Лаутаро, потому что просто полагаемся на него, он является важным активом для клуба, и давайте не будем забывать, что у него осталось два года на контракт с «Интером». У нас нет намерения продавать наших лучших игроков, скорее мы хотим укреплять себя.
Многие клубы связались с нами, чтобы обсудить переход Лаутаро. Среди них самой решительной является «Барселона». У нас с ней дружеские и сердечные отношения. Я не буду этого скрывать, так как «Барселона» прекрасно знает, каковы наши намерения. «Интер» не намерен продавать Лаутаро. Есть пункт в контракте, и выполнить его — единственный вариант», — приводит слова Аузилио Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал результативную передачу. Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 году. В соглашении прописаны отступные в размере € 111 млн.
- 28 мая 2020
-
06:50
-
05:53
-
05:40
-
05:25
-
04:48
-
04:16
-
03:49
-
03:16
-
02:56
-
02:04
-
01:45
-
01:20
-
00:58
-
00:52
-
00:28
-
00:28
-
00:01
- 27 мая 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:03
-
22:56
-
22:46
-
22:35
-
22:22
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:27
-
21:23