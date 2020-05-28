ФИФА и ВОЗ начали кампанию по оказанию помощи жертвам домашнего насилия в условиях пандемии коронавируса, сообщает Goal.

Несколько звёзд футбола принимают участие в инициативе #SafeHome, направленной на повышение осведомлённости риска насилия в семье во время пандемии коронавируса. В связи с тем, что во время пандемии многие семьи во всём мире находились на карантине, в недавних сообщениях о домашнем насилии отмечались резкие скачки, поскольку женщины и дети из группы риска попадают в опасные ситуации дома.

В этой кампании принимают участие: Альваро Арбелоа, Розана Аугусто, Витор Байя, Халилу Фадига, Маттиас Гинтер, Дэвид Джеймс, Аннике Кран, Марко Матерацци, Милагрос Менендес, Ноэми Паскотто, Грэм Поттер, Микаэль Сильвестр, Келли Смит, Оливер Торрес и Клементина Туре.

«Вместе со Всемирной организацией здравоохранения и Европейской комиссией мы просим футбольное сообщество повысить осведомлённость о такой невыносимой ситуации, которая угрожает женщинам и детям в их собственном доме, месте, где они должны чувствовать себя счастливыми, в безопасности и в комфорте.

Мы не можем молчать по этому вопросу, который негативно сказывается на многих людях. Насилию нет места в домах, равно как и в спорте. Футбол имеет право передавать важные социальные сообщения, и с помощью кампании #SafeHome мы хотим, чтобы люди, подвергающиеся насилию, имели доступ к необходимым вспомогательным службам, в которых они нуждаются», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

В прошлом году ВОЗ и ФИФА подписали четырёхлетнее партнёрство по продвижению здорового образа жизни посредством футбола во всём мире.

По данным ВОЗ, 30% женщин во всём мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны партнёра в течение своей жизни, и более половины всех людей в возрасте от 2 до 17 лет испытывают те или иные формы эмоционального, физического или сексуального насилия каждый год.