Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нагельсман: у «РБ Лейпциг» снова дерьмовое расписание. Не понимаю, как его составляют

Нагельсман: у «РБ Лейпциг» снова дерьмовое расписание. Не понимаю, как его составляют
Футбол / Германия 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман оценил выступление команды в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (2:2), а также пожаловался на расписание.

«Я недоволен. Мы должны запомнить этот матч. Нам просто нужно учиться, чтобы не быть постоянно догоняющими. В начале матча мы защищались, как команда школьников. Мы глубоко разочарованы.

В игру было тяжело войти, и это нормально. Для нас это первая «английская неделя» за несколько месяцев. Для «Герты» же это не «английская неделя». У них была четырёхдневная пауза. Я не понимаю, как составляется календарь. «Герта» играла в пятницу, мы – в воскресенье, и после этого у нас с ними матч в среду. В очередной раз мы получили дерьмовое расписание. Мы говорили об этом на заседании лиги, но никому это не интересно», — цитирует Нагельсмана Goal.com.

Расписание чемпионата Германии сезона-2019/2020
«РБ Лейпциг» забил гол после курьёзной ошибки вратаря «Герты». Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020