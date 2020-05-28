Нагельсман: у «РБ Лейпциг» снова дерьмовое расписание. Не понимаю, как его составляют

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман оценил выступление команды в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (2:2), а также пожаловался на расписание.



«Я недоволен. Мы должны запомнить этот матч. Нам просто нужно учиться, чтобы не быть постоянно догоняющими. В начале матча мы защищались, как команда школьников. Мы глубоко разочарованы.



В игру было тяжело войти, и это нормально. Для нас это первая «английская неделя» за несколько месяцев. Для «Герты» же это не «английская неделя». У них была четырёхдневная пауза. Я не понимаю, как составляется календарь. «Герта» играла в пятницу, мы – в воскресенье, и после этого у нас с ними матч в среду. В очередной раз мы получили дерьмовое расписание. Мы говорили об этом на заседании лиги, но никому это не интересно», — цитирует Нагельсмана Goal.com.

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