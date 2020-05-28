Следите за Бундеслигой? Проверьте себя в #ЧемпКвиз в «Инстаграме»

Новая игра #ЧемпКвиз посвящена чемпионату Германии по футболу. Из ведущих лиг Бундеслига возобновилась первой, и у Полины Куимовой уже накопились к вам вопросы. Самый успешный и удачливый игрок получит код на FIFA20 для приставки PS4 или Xbox One. Лучшая подготовка – внимательное изучение статистики и новостей в разделе о немецком футболе на «Чемпионате».
#ЧемпКвиз начнётся в 20:00. Подписывайтесь на «инстаграм» «Чемпионата», чтобы не пропустить анонсы и старт.
Каждый четверг подписчики «инстаграма» «Чемпионата» играют в увлекательную игру. Один из журналистов записывает 10 видеовопросов на одну тему и к каждому даёт 4 варианта ответов. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.
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