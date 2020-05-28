«Раз и навсегда». Андрей Шевченко вспомнил победу «Милана» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко вспомнил победу в Лиге чемпионов в 2003 году.
«Раз и навсегда, спасибо всем причастным к этому фантастическому путешествию… Отличные воспоминания!» — написал Шевченко.
Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Шевченко в «Инстаграме».
В финале Лиги чемпионов сезона-2002/2003 «Милан» одолел «Ювентус» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2.
Шевченко завершил карьеру в 2012 году. Знаменитый форвард также выступал за киевское «Динамо» и лондонский «Челси». В настоящее время Андрей возглавляет национальную команду Украины, цвета которой защищал с 1995 по 2012 год.
За время выступления в «Милане» Шевченко сыграл в 208 матчах чемпионата Италии и забил 127 голов. С «россонери» он стал чемпионом страны, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Суперкубка УЕФА.
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