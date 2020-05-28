«У футбола без нас нет сердца». Фанаты ЦСКА обратились с просьбой о допуске на матчи РПЛ

Фанаты московского ЦСКА обратились к РФС и руководству Российской Премьер-Лиги с просьбой допустить болельщиков на оставшиеся матчи чемпионата России, который будет возобновлён 21 июня. Обращение было опубликовано в «твиттере» объединения Red-Blue World.
«Футбол без болельщиков на трибунах, по мне, — это отсутствие главного действующего лица, отсутствие эмоций, чувств, движа, энергетики, которая передаётся футболёрам. У футбола без нас нет сердца», — написал Сергей «Маугли» Плынин.
«Мы видим, что в последние недели ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась. Об этом заявили и президент Российской Федерации, и мэр Москвы. Действительно, число новых инфицированных снижается, снижаются ограничительные меры. Будут проведены Парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Приятной новостью для всех поклонников футбола стала информация о возобновлении Российской Премьер-Лиги. К сожалению, пока действует ограничение на проведение матчей со зрителями. Мы видим, что в других странах, где футбол проходит без поддержки трибун, игры лишены своей атмосферы. Сами футболисты и тренеры заявляют об отсутствии антуража. Мы, футбольные болельщики, обращаемся к органам исполнительной власти Российской Федерации, к РФС и к РПЛ с огромной просьбой рассмотреть возможность допуска — возможно, частичного допуска — болельщиков на стадион с условием строгого соблюдения санитарных мер, мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан нашей страны», — сказал Дмитрий «Лысый» Бугров в специальном видеообращении.
Посмотреть видео можно в "твиттере" Red-Blue World.
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