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«Во мне видели замену Пирло». Паредес рассказал, как его хотел купить «Ювентус»

«Во мне видели замену Пирло». Паредес рассказал, как его хотел купить «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «ПСЖ», в интервью TNT Sport рассказал, как его хотел приобрести «Ювентус».

«В 2011 году директор «Ювентуса» хотел купить меня, он видел во мне замену Андреа Пирло. Мой агент ответил, что это сумасшествие, и я остался в «Боке Хуниорс». Тот же директор впоследствии пригласил меня в «Зенит». Иногда он смеялся по поводу того, что хотел оформить мой трансфер три года подряд, но у него не получалось», — приводит слова Паредеса Football Italia.

В середине мая сообщалось, что «Ювентус» готов рассмотреть обмен полузащитника Миралема Пьянича на Паредеса.

Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Ранее он также выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит». Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

«Ювентус» может обменять Пьянича на полузащитника «ПСЖ» Паредеса
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