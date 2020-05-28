Врач «Локомотива»: Фарфан сдал повторные тесты на коронавирус

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о ситуации с футболистами команды, которые заразились коронавирусом.

«Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо, у них болезнь протекает бессимптомно. У Фарфана ранее была выявлена пневмония в первой, самой лёгкой стадии, сейчас он чувствует себя великолепно, его ничто не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус, ждём результатов», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Сегодня, 28 мая, «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о результатах тестирования команды на наличие коронавирусной инфекции. Заражение было выявлено сразу у четырёх футболистов: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Напомним, коронавирусом заразился нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.