Врач «Локомотива»: Фарфан сдал повторные тесты на коронавирус

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о ситуации с футболистами команды, которые заразились коронавирусом.
«Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо, у них болезнь протекает бессимптомно. У Фарфана ранее была выявлена пневмония в первой, самой лёгкой стадии, сейчас он чувствует себя великолепно, его ничто не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус, ждём результатов», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Сегодня, 28 мая, «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о результатах тестирования команды на наличие коронавирусной инфекции. Заражение было выявлено сразу у четырёх футболистов: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.
Напомним, коронавирусом заразился нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
- 28 мая 2020
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