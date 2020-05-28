У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о результатах тестирования команды на наличие коронавирусной инфекции.
Заражение было выявлено сразу у четырёх футболистов: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.
«Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждём их в команде!» — говорится в сообщении «железнодорожников».
Остальные игроки «Локомотива» сегодня заехали на базу для подготовки к возобновлению нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, запланированному на 21 июня.
Ранее коронавирус был выявлен у ещё одного футболиста «железнодорожников», нападающего Джефферсона Фарфана.
- 28 мая 2020
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