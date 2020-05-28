Беркетов: после прохода «Манчестер Юнайтед» футболисты «Ротора» получили по $ 10 тыс.
Бывший футболист «Ротора» Александр Беркетов рассказал, как руководство волгоградского клуба премировало футболистов за проход «Манчестер Юнайтед» (0:0, 2:2) в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/1996.
«В аэропорту встретились с «Аланией» — они из Ливерпуля летели. И на двоих вынесли весь дьюти-фри. Хотя там выносить особо нечего было – в Манчестере маленький аэропорт. Уже в Волгограде нам выплатили по $ 10 тыс. Мы тут же по 500 баксов скинулись – водителям, поварам, уборщицам, тем, кто на базе работал, в гараже», — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
В 1/16 финала «Ротор» встречался с французским «Бордо» и проиграл в обоих матчах: 1:2 — во Франции, 0:1 — в России.
Беркетов прокомментировал слухи о договорном характере матча «Ротор» — «Спартак» в 1997-м
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