Беркетов: после прохода «Манчестер Юнайтед» футболисты «Ротора» получили по $ 10 тыс.

Бывший футболист «Ротора» Александр Беркетов рассказал, как руководство волгоградского клуба премировало футболистов за проход «Манчестер Юнайтед» (0:0, 2:2) в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/1996.

«В аэропорту встретились с «Аланией» — они из Ливерпуля летели. И на двоих вынесли весь дьюти-фри. Хотя там выносить особо нечего было – в Манчестере маленький аэропорт. Уже в Волгограде нам выплатили по $ 10 тыс. Мы тут же по 500 баксов скинулись – водителям, поварам, уборщицам, тем, кто на базе работал, в гараже», — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

В 1/16 финала «Ротор» встречался с французским «Бордо» и проиграл в обоих матчах: 1:2 — во Франции, 0:1 — в России.