Беркетов прокомментировал слухи о договорном характере матча «Ротор» — «Спартак» в 1997-м

Бывший футболист «Ротора» Александр Беркетов прокомментировал слухи, что волгоградский клуб в 1997 году специально проиграл «Спартаку» в решающем матче за чемпионство.

«Всё это брехня и маразм. Я отыграл 90 минут и могу со стопроцентной уверенностью сказать – никакой сдачи не было. Чтобы кто-то в стык не пошёл или ещё что-то подобное – ни одного такого момента не вспомню. Просто «Спартак» сыграл неожиданно – на контратаках. Обычно контролировали мяч, а тут отошли назад. Ничья их устраивала, и они сыграли в наш футбол. Мы к этому оказались не готовы. Да, разговоры такие после матча ходили. Руководство обвиняло нас, мы – руководство. Прошёл слух, что Горюнову сверху приказ отдали – к 850-летию Москвы «Спартак» должен взять золото и играть в Лиге чемпионов. «Если хочешь в Думе быть». Даже если и так, ему что-то сказали. Но на поле-то футболисты выходят! Мы целый год пахали, оставалась всего одна игра… «Ротор» впервые в истории — чемпион России! И это можно продать?! Это сколько нужно было денег заплатить? Вот тогда бы точно на всю жизнь хватило.

Никогда не забуду гробовую тишину в раздевалке после матча. Горюнов посмотрел на нас, слова никому не сказал – погнал к себе в кабинет. Мы даже не переодевались. И весь алкоголь, который там был, с горя лупанули. Наверное, самая горькая водка в моей жизни. Пилась, как вода. Даже без закуски. Хорошо, что потом на базу не поехали. Там вообще целый склад водки дожидался", — сказал Беркетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.