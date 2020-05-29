Виктор Вальдес возглавил испанский клуб

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил клуб четвёртого дивизиона Испании.
Специалист занял пост главного тренера «Орты». В завершившемся сезоне «Орта» финишировала на 10-м месте в турнирной таблице.
«Надеемся, вы добьётесь успеха на посту главного тренера нашего клуба», — говорится в заявлении в «твиттере» «Орты».
В 2019 году Вальдес возглавил молодёжный состав «Барселоны», однако был уволен спустя три месяца после назначения.
Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро», а в прошлом году завершил карьеру.
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