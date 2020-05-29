«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Реалом» за 17-летнего Камавинжу

17-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Metro.
По данным источника, интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что за футболистом также следит мадридский «Реал». При этом «Манчестер Юнайтед» в случае покупки игрока может отдать его в аренду «Ренну» на один сезон.
Камавинжа принял участие в 36 матчах за «Ренн» во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.
30 апреля Лига 1 объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице чемпионата Франции в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
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