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Росель: в тюрьме один придурок сказал, что я грёбаный каталонец и мы все должны умереть

Росель: в тюрьме один придурок сказал, что я грёбаный каталонец и мы все должны умереть
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал об инцидентах, случившихся с ним во время тюремного заключения.

«Один придурок сказал мне: «Ты грёбаный каталонец, и все каталонцы должны умереть». А другой попытался заставить меня покупать ему кофе каждый день. Я не стал этого делать. Сказал ему, что он не прав, и он немного сбавил напор», — приводит слова Роселя Marca.

Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие остановлено не было. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

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