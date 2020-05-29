Росель: в тюрьме один придурок сказал, что я грёбаный каталонец и мы все должны умереть

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал об инцидентах, случившихся с ним во время тюремного заключения.



«Один придурок сказал мне: «Ты грёбаный каталонец, и все каталонцы должны умереть». А другой попытался заставить меня покупать ему кофе каждый день. Я не стал этого делать. Сказал ему, что он не прав, и он немного сбавил напор», — приводит слова Роселя Marca.



Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие остановлено не было. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

«В крови была вся одежда и книжка». Экс-президент «Барселоны» рассказал о драках в тюрьме