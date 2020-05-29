Василий Уткин: не очень понимаю, зачем нужно сравнивать зарплаты футболистов и врачей

Известный блогер Василий Уткин высказался о сравнениях зарплат у футболистов и врачей на фоне финансовых трудностей во время пандемии коронавируса.
«Честно говоря, не очень понимаю такие разговоры. Потому что быть хорошим врачом — значит быть хорошим работником индустрии. Быть хорошим футболистом означает быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. И я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать.
Это вопрос в первую очередь государственный, наверное. Медицина, в особенности страховая, для тех, кто является флагманом индустрии, – это весьма прибыльный бизнес. Медицина очень дорога. Никто в сегодняшнем мире не может позволить себе долго и тяжело болеть. Это иллюзия, что где-то, не приведи господь, онкология какая-то длительная – и кто-то возьмёт на себя твои расходы. Это тебе должно очень повезти. Ни одно государство этого не гарантирует», — сказал Уткин в ролике на канале «Vласть vs Vлащенко» в YouTube.
- 29 мая 2020
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