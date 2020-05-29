Р. Билялетдинов: Азмун сможет заиграть в Италии

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун сможет проявить себя в чемпионате Италии.
«Сможет ли Азмун заиграть в Италии? Да, сможет. Он нападающий мобильный, с дистанционной и позиционной скоростью. Определённые предпосылки для удачной игры именно в «Наполи» тоже есть. Главное — внимательно посмотреть команды, которые могут ему подойти, он может не заиграть во многих клубах, даже если тренер в нём заинтересован. Не будет же тренер перестраивать под него команду. А так — попадёт неудачно в команду и может там пропасть. Сядет на лавку и пойдёт куда-нибудь в аренду, в тот же «Зенит».
Дженнаро Гаттузо — это бывший опорный хав, высококлассный разрушитель, и ему знакомы все нюансы полевого игрока. Наверняка он оценит потенциал и сильные качества футболиста», — приводит слова Билялетдинова «Реальное время».
Ранее сообщалось, что Азмуном интересуются «Милан» и «Наполи».
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