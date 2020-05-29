Сердар Азмун попал в сферу интересов «Милана»
«Милан» обратил внимание на иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Calciomercato.
По данным источника, «Милан» интересовался ситуацией с трансфером Азмуна и контактировал с Фали Рамадани, агентом футболиста. Пока неизвестно, начнёт ли миланский клуб переговоры с «Зенитом». Сообщается, что у Рамадани хорошие отношения с немцем Ральфом Рангником, который может возглавить «Милан» летом.
Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.
«Наполи» готов заплатить за Азмуна € 25 млн, «Зенит» требует € 30 млн
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