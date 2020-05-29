Юрист Прокопец сообщил о победе «Тракая» в споре с российским нападающим Максимовым

Юрист Михаил Прокопец заявил, что литовский «Тракай» победил в споре с российским нападающим Максимом Максимовым.
«Стоит напомнить предысторию. Игрок расторг незаконно контракт с „Тракаем“, перешёл в „Вардар“. „Тракай“ посчитал, что это незаконно. И „Вардар“, и сам футболист были дисквалифицированы. „Вардар“ был лишён права регистрировать игроков в течение двух трансферных окон, а футболист получил дисквалификацию на четыре месяца, плюс установили большую компенсацию. Футболист обжаловал это в CAS. Сегодня пришло решение, согласно которому решение ФИФА признано законным, все санкции подтверждены. Полная победа „Тракая“, который мы представляли. Основной аргумент Максимова был в том, что он имел право расторгнуть договор согласно пункту договора о выкупе. Он думал, что у него есть такой пункт, но на деле это была большая ошибка. Пункта о выкупе у него в контракте не было, футболист и его юристы неправильно трактовали договор, что привело к таким плачевным результатам», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 29 мая 2020
-
14:51
-
14:46
-
14:22
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:37
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:47
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:36
-
10:36
-
10:05
-
09:57
-
09:39
-
09:17
-
08:33
-
08:30
-
07:04
-
06:41
-
05:54
-
05:37
-
05:13
-
04:35