Юрист Прокопец сообщил о победе «Тракая» в споре с российским нападающим Максимовым

Юрист Михаил Прокопец заявил, что литовский «Тракай» победил в споре с российским нападающим Максимом Максимовым.

«Стоит напомнить предысторию. Игрок расторг незаконно контракт с „Тракаем“, перешёл в „Вардар“. „Тракай“ посчитал, что это незаконно. И „Вардар“, и сам футболист были дисквалифицированы. „Вардар“ был лишён права регистрировать игроков в течение двух трансферных окон, а футболист получил дисквалификацию на четыре месяца, плюс установили большую компенсацию. Футболист обжаловал это в CAS. Сегодня пришло решение, согласно которому решение ФИФА признано законным, все санкции подтверждены. Полная победа „Тракая“, который мы представляли. Основной аргумент Максимова был в том, что он имел право расторгнуть договор согласно пункту договора о выкупе. Он думал, что у него есть такой пункт, но на деле это была большая ошибка. Пункта о выкупе у него в контракте не было, футболист и его юристы неправильно трактовали договор, что привело к таким плачевным результатам», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.