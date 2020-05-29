Вернблум: был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА. На Западе плохо отзываются о России

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, поделился воспоминаниями о выступлении в России.
«Почему легионеры из северных стран едут в ЦСКА? Не знаю, но думаю, что это отличный вариант для продолжения карьеры. Я был напуган, когда подписал контракт, потому что на Западе плохо отзываются о России. Но когда приехал, понял, что всё отлично. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Я не мог не полюбить этот клуб. Сейчас я продолжаю следить за результатами команды и иногда смотрю её матчи, особенно в Лиге чемпионов.
Лидерство всегда приходит ко мне естественным образом. Я должен быть «дядькой», чтобы натаскивать молодёжь. Незнание русского языка не мешало в этом плане. Мы с другими лидерами делали это в боевых условиях, не давая молодёжи никаких поблажек. И результат есть – многие из них выросли в сильных футболистов», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
- 29 мая 2020
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