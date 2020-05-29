Понтус Вернблум: до сих пор иногда ругаюсь по-русски

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, рассказал о сохранившихся познаниях в русском языке, а также высказался о своей игре в атаке за «армейцев».



«Помню ли я русские слова? Да, я до сих пор иногда ругаюсь по-русски. Наверное, из-за того, что я провёл в России много времени.



Понимаю, что некоторые молодые форварды были недовольны тем, что я играю нападающего и отнимаю у них шанс проявить себя. Но это футбол, а в нём всегда есть конкуренция. Кто-то сидит на скамейке, кто-то играет. Получается такой круговорот жизни в футболе. Сожалею, что отнимал у кого-то место в составе, но я просто выполнял свою работу», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.



Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С «армейцами» швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны.

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