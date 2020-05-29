Арбитра матча Казахстан — Россия задержали в борделе с оружием и кокаином

Словенский арбитр Славко Винчич был арестован в Боснии и Герцеговине по обвинению в незаконном хранении оружия и хранении наркотиков, сообщает 24sata.



По информации источника, Винчич был задержан в борделе, где находился в компании ещё 25 гостей заведения и девяти проституток. В ходе рейда полиция обнаружила 14 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, 14 упаковок кокаина, а также валюту на общую сумму в € 10 тыс.



Винчич работал на трёх матчах Лиги чемпионов, в том числе обслуживал встречу «Ливерпуля» и «Генка» в ЛЧ сезона-2019/2020. Словенский рефери был ассистентом Дамира Скомины во время Евро-2012 и работал на матче квалификации чемпионата Европы 2020 года Казахстан — Россия (0:4).