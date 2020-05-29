Роман Широков рассказал о «любимом» арбитре

Бывший полузащитник национальной команды России по футболу Роман Широков назвал своего «любимого» арбитра.

«Я говорил как-то, что фамилия у него вроде Казьменко была. Он был молодой, хотел самоутвердиться за счёт меня. Ни одного матча не было, чтобы я не получил жёлтую карточку. Потом его, слава богу, убрали, как судья, он был вообще посторонний», — сказал Широков в новом выпуске программы «Коммент. Шоу» на одноимённом канале в YouTube.

Широков завершил карьеру профессионального футболиста в 2016 году. Его последним клубом стал московский ЦСКА. Хавбек защищал цвета также «Краснодара», столичного «Спартака», «Зенита», «Химок», казанского «Рубина» и других команд.

После завершения карьеры Роман работал спортивным директором в «Химках» и московском «Динамо».