Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Широков: сказал Якину: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож»

Широков: сказал Якину: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о работе под руководством Мурата Якина, который занимал пост главного тренера красно-белых с 2014 по 2015 год.

«Были ли в карьере тренеры-[чудаки]? Якин. Ну чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевёл. Я говорю: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож, а мне рассказываешь, как надо играть». Я приехал из сборной, он меня в состав не ставил. У Якина хватило ума прям перед матчем сказать мне остаться в раздевалке. Мы пошли в тренерскую разговаривать. Он мне высказал, что надо как швед играть (Ким Чельстрём. — Прим. «Чемпионата») — на жопе кататься. Говорит, смотри какой объём у него. Я ответил: «У него объём первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все бегают как хотят». Потом слово за слово, я сказал, что он на тренера не похож. Говорю: «По-твоему, Капелло, Спалетти — тренеры?» Якин ответил, что они топ. Но они мне про это ничего не говорили. А он два дня тренирует, мне что-то рассказывает. Я сказал: «Сиди и молчи, [чудак]». Переводчик смотрел на меня с открытым ртом.

Итог? Он повёл 3:0 в первом тайме, потому что «Мордовия» на тот момент пять дней в Москве жила. А потом случилась неожиданность, пропустили два мяча. Якин забегал, как зверь в клетке. Уже у нас разминались Месси, Иньеста. А тут неожиданно почему-то не их зовут, а меня и Дзюбу. Дзюба вышел и забил», — сказал Широков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Роман Широков: некоторые решения властей неадекватны, самоизоляция сказывается
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020