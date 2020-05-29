Широков: сказал Якину: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о работе под руководством Мурата Якина, который занимал пост главного тренера красно-белых с 2014 по 2015 год.
«Были ли в карьере тренеры-[чудаки]? Якин. Ну чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевёл. Я говорю: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож, а мне рассказываешь, как надо играть». Я приехал из сборной, он меня в состав не ставил. У Якина хватило ума прям перед матчем сказать мне остаться в раздевалке. Мы пошли в тренерскую разговаривать. Он мне высказал, что надо как швед играть (Ким Чельстрём. — Прим. «Чемпионата») — на жопе кататься. Говорит, смотри какой объём у него. Я ответил: «У него объём первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все бегают как хотят». Потом слово за слово, я сказал, что он на тренера не похож. Говорю: «По-твоему, Капелло, Спалетти — тренеры?» Якин ответил, что они топ. Но они мне про это ничего не говорили. А он два дня тренирует, мне что-то рассказывает. Я сказал: «Сиди и молчи, [чудак]». Переводчик смотрел на меня с открытым ртом.
Итог? Он повёл 3:0 в первом тайме, потому что «Мордовия» на тот момент пять дней в Москве жила. А потом случилась неожиданность, пропустили два мяча. Якин забегал, как зверь в клетке. Уже у нас разминались Месси, Иньеста. А тут неожиданно почему-то не их зовут, а меня и Дзюбу. Дзюба вышел и забил», — сказал Широков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 29 мая 2020
-
19:09
-
19:07
-
18:54
-
18:53
-
18:30
-
18:16
-
18:11
-
18:02
-
17:49
-
17:37
-
17:29
-
17:25
-
17:06
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:05
-
15:55
-
15:53
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:22
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:39