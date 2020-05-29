Широков: сказал Якину: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о работе под руководством Мурата Якина, который занимал пост главного тренера красно-белых с 2014 по 2015 год.



«Были ли в карьере тренеры-[чудаки]? Якин. Ну чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевёл. Я говорю: «Ты вообще никто, на тренера даже не похож, а мне рассказываешь, как надо играть». Я приехал из сборной, он меня в состав не ставил. У Якина хватило ума прям перед матчем сказать мне остаться в раздевалке. Мы пошли в тренерскую разговаривать. Он мне высказал, что надо как швед играть (Ким Чельстрём. — Прим. «Чемпионата») — на жопе кататься. Говорит, смотри какой объём у него. Я ответил: «У него объём первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все бегают как хотят». Потом слово за слово, я сказал, что он на тренера не похож. Говорю: «По-твоему, Капелло, Спалетти — тренеры?» Якин ответил, что они топ. Но они мне про это ничего не говорили. А он два дня тренирует, мне что-то рассказывает. Я сказал: «Сиди и молчи, [чудак]». Переводчик смотрел на меня с открытым ртом.



Итог? Он повёл 3:0 в первом тайме, потому что «Мордовия» на тот момент пять дней в Москве жила. А потом случилась неожиданность, пропустили два мяча. Якин забегал, как зверь в клетке. Уже у нас разминались Месси, Иньеста. А тут неожиданно почему-то не их зовут, а меня и Дзюбу. Дзюба вышел и забил», — сказал Широков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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