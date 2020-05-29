Роман Зобнин: когда был заражён COVID-19, скучал по кефиру и йогуртам

Центральный полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию.

«Хорошо себя чувствую. На самом деле не почувствовал, как всё это прошло, всё проходило бессимптомно. Температуры не было.Немного потерял обоняние, а всё остальное прошло бессимптомно. Пока отсутствовало обоняние, скучал по молочным продуктам, а именно — по кефиру и йогуртам», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды России.

В нынешнем сезоне Роман Зобнин вышел в составе красно-белых в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, четырёх матчах квалификации Лиги Европы и трёх встречах Кубка России. 26-летний полузащитник записал в актив один гол и одну результативную передачу.