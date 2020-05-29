«Рубин» приступил к тренировкам на клубной базе
Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам на базе казанского клуба. Команда занимается небольшими группами.
Фото можно посмотреть на странице казанского «Рубина» в «Твиттере».
Казанский «Рубин», в 22 турах набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков. Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.
27 мая стало известно, что защитник «Рубина» Николай Поярков заразился коронавирусной инфекцией. Ранее COVID-19 был выявлен у другого футболиста казанской команды, Константина Плиева, который продолжает оставаться дома, в Северной Осетии.
Ещё один футболист «Рубина» заразился коронавирусом
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