Финал Кубка Италии состоится 17 июня
Вчера, 29 мая, Федерация футбола Италии выступила с заявлением, в котором объявила о дате проведения финала Кубка Италии, сообщает Football Italia.
По итогам решения ассамблеи Серии А принято провести финал Кубка Италии 17 июня. Таким образом, турнир завершится раньше возобновления чемпионата Италии. Даты полуфинальных встреч будут объявлены в ближайшее время. Скорее всего, турнир возобновится 13 или 14 июня.
Напомним, в первых полуфинальных встречах «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл вничью 1:1 с «Ювентусом», а «Наполи» в гостях уступил «Интеру» со счётом 0:1.
Чемпионат Италии возобновится 20-21 июня перенесёнными ранее матчами «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона" — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория» и «Торино» — «Парма».
Серия А может возобновиться матчем «Аталанта» — «Сассуоло»
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