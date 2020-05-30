Калитвинцев: я не собираюсь делать Соловьёву рекламу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.



«Об этом человеке, гражданине я ничего говорить не буду, потому что то, что он говорил, я не читал. Я был полностью увлечён тренировочным процессом и теми задачами. Когда друзья мне звонили и спрашивали «ты читал, слышал, видел?», я говорил «пожалуйста, даже не рассказывайте», потому что риторику я понимаю. Я не хочу отвлекаться, потому что, прочитав, может, захотелось бы ответить и так далее. Я не видел в этом смысла.

На сегодняшний день я не собираюсь делать этому человеку рекламу. Он и так разрекламирован. Он всегда и везде – в телевизоре и YouTube. Его работа – его язык. У меня нет такого языка. Моя работа – это творческий тренировочный процесс. Об этом я могу говорить сутками.

Если бы я не знал русский язык и приехал бы, чтобы говорить на украинском, я здесь ничего плохого не вижу. Самое главное – как я буду говорить и смогу ли донести до футболистов то, что я хочу. Моя точка зрения, что это было не так направлено против меня, как против руководства. А если против меня, то мне это не помешало совершенно», — отметил Калитвинцев на YouTube-канале «Вацко Light».