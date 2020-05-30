«Так и не поняла, за что штрафуют». Жена Погребняка — о приложении для заражённых COVID-19

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, раскритиковала приложение социального мониторинга для людей, заразившихся коронавирусом.
«Вчера загрузила приложение социального мониторинга, так как прохожу лечение от COVID-19 дома. Позвонила в службу поддержки после того, как получили очередное СМС-уведомление от них. Ответа ждала 25 минут! На вопрос, за что мне могут назначить штрафы, ответ был невнятным. Так и не поняла, за что штрафуют. Но при этом я должна 3–5 фоток в день им отправлять, и не дай бог сядет батарейка.
В случае, если пропустила сообщение в течение часа, жди штраф, всем психоз обеспечен. Мама-пенсионерка возмущена этим беспределом. Она теперь телефон из рук не выпускает, боясь пропустить СМС. Если так будут штрафовать пенсионеров, которые не разбираются в технике, им придётся положить зубы на полку. Неужели нельзя обойтись одной геолокацией?! Ничего не упустила? Кто-то уже попадал в такую ситуацию? Наши знакомые попадали, заплатили 24 тыс.», — написала Погребняк на своей странице в «Инстаграме».
- 30 мая 2020
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