Мостовой: Глушаков в «Спартаке»? Пусть сначала выведет «Ахмат» на новый уровень
Бывший футболист московского «Спартака» и национальной команды России Александр Мостовой прокомментировал слух, что полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в стан красно-белых.
«Мне с трудом верится в возможный приход Глушакова. По-моему, это будет большой неожиданностью. Достаточно вспомнить, с каким скандалом он уходил из «Спартака». Денис переходил в «Ахмат» перезагрузить карьеру, а в итоге грозненцы вон где находятся.
Для начала там надо доказать, что он может поднять ту команду на новый уровень. В «Спартак» вернётся любой, но у него есть контракт с «Ахматом», который нужно доработать», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Федун — о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»: это бред
- 30 мая 2020
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