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Федун — о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»: это бред

Федун — о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»: это бред
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова в стан красно-белых.

«Глушаков может вернуться в „Спартак“? Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чём? Мало ли, кто и что пишет. Это бред», — приводит слова Федуна «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Глушаков может перейти в «Спартак» в августе. Накануне хавбек продлил контракт с «Ахматом» до конца сезона-2019/2020.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 голами. Сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата России запланировано 21 июня.

Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»
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