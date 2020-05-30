Александр Максименко — о Бундеслиге: необычненько, как будто товарищеский матч смотришь

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко поделился своим мнением о проведении матчей немецкой Бундеслиги без зрителей на трибунах.

«Ну это необычненько, как будто товарищескую встречу смотришь, но понимаешь, что она не товарищеская. «Бавария» и «Боруссия», по сути, играли за чемпионство (победу одержала «Бавария» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Мне сложно что-то оценить в эпизоде с голом в ворота «Боруссии». Можно назвать ошибкой. Но, думаю, это совокупность и действий голкипера, и исполнения. Когда такое происходит, всегда сопереживаю вратарю», — сказал Максименко в интервью Red Bull Russia.

Александр прокомментировал также решение властей разрешить заполнять стадионы на 10% после возобновления чемпионата России.

«Ну хотя бы столько. Конечно, жаль, что не весь стадион будет. Получается, что будет около четырёх тысяч. Будем биться для них и для всех остальных, кто по ТВ посмотрит и в Интернете», — добавил Максименко.