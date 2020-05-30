Александр Максименко: в «Спартаке» никто не боится тренироваться во время пандемии

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о тренировках с ограничениями и о жизни во время карантина.
«Приняли условия тренировок. Тут ничего не поделать. В разное время ходим ужинать, обедать. Так уже четвёртый или пятый день, но мы привыкли.
В начале всей истории улетел домой, в Ростов, к родным. Два месяца провёл там, участвовал в разных акциях. Например, на 9 мая дерево посадил. Побыл с родителями. Тренировался онлайн — вот и всё, ничего особенно интересного.
У нас в команде нет таких, кто боится тренироваться во время пандемии. Мы все соскучились, все хотят играть. На эмоциях все тренируемся — неважно, какие нагрузки сейчас дают, — рады, что есть мяч, поле. Очень хочется доиграть этот непростой сезон.
В «Спартаке» нет психологов. Мы сами себе психологи, а ещё тренерский штаб. Но у нас были психологи в академии. Были тренинги, ставили задачи перед нами. Было прикольно, необычно. Но к психологу ни разу не ходил. И даже не задумывался об этом», — сказал Максименко в интервью Red Bull Russia.
- 30 мая 2020
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