Максименко: обрадовался бы, если бы Глушак вернулся в «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко поделился своим мнением о возможном возвращении полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова в столичный клуб.

«С Глушаковым я всегда на связи, любой вопрос могу всегда ему задать. Я обрадовался бы, если бы Глушак вернулся в «Спартак». В «Спартаке» меня первым ввёл в коллектив Тёма Ребров, мы же с ним коллеги. Глушак, естественно, тоже. Серёга Паршивлюк был тогда ещё. Ближе всего, наверное, Тёма и Глушак. Еще Митрюха был. Сейчас иногда с ним списываемся, на «сториз» его могу ответить», — сказал Максименко в интервью Red Bull Russia.

В СМИ появилась информация, согласно которой Глушаков в августе может перейти в «Спартак». Накануне хавбек продлил контракт с «Ахматом» до конца сезона-2019/2020.



В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и забил два мяча. Сезон в чемпионате России из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлен. Возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.