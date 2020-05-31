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«В «Баварии» начнётся новая эра». Хёнесс высказался о возможном переходе Зане

«В «Баварии» начнётся новая эра». Хёнесс высказался о возможном переходе Зане
Футбол / Германия 0

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал возможную покупку нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане.

«Мы продлили контракт с Нойером. Надеюсь, Алаба и Алькантара также согласуют новые контракты. У нас есть Киммих, Зюле, Левандовски. Если в „Баварию“ перейдёт Зане, и останутся Коман и Гнабри, у нас будет молодая перспективная команда. Если всё пойдет хорошо, в «Баварии» начнётся новая эра», — цитирует Хёнесса Goal.

Зане хочет перейти в «Баварию» и готов пойти на уступки ради осуществления сделки. 24-летний игрок выразил готовность снизить требования по зарплате на 30 процентов, чтобы трансфер состоялся. Этот шаг связан с влиянием паузы из-за коронавируса на футбольный рынок.

Напомним, Зане был близок к переходу в «Баварию» ещё прошлым летом, однако в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев. В дальнейшем сообщалось, что «Бавария» продолжает вести переговоры с «Манчестер Сити» по форварду.

Лерой Зане готов снизить требования по зарплате на 30 процентов ради перехода в «Баварию»
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