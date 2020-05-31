«Легия» пошутила над запуском ракеты Илона Маска

Польская «Легия» пошутила над запуском ракеты Falcon 9 с двумя астронавтами NASA.
По шуточной версии «Легии» астронавты за несколько минут до старта ракеты смотрели трансляцию матча с «Лехом» в рамках чемпионата Польши.
«Если вам интересно, как выглядели последние минуты перед стартом», — написала «Легия» в «твиттере»
Посмотреть запись можно в официальном «твиттере» «Легии».
Изначально запуск космического корабля SpaceX, который принадлежит миллиардеру Илону Маску, был запланирован на 27 мая. Однако, из-за погодных условий был перенесён на 30 мая.
Сам матч завершился победой «Легии» со счётом 1:0. Победный гол забил Томаш Пекгарт. «Легия» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши, набрав 54 очка. Ближайшего конкурента в лице «Пьяста» команда опережает на 8 очков. «Лех» в свою очередь занимает пятое место, набрав 42 очка. В следующем туре «Легия» встретится с «Вислой».
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