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«Легия» пошутила над запуском ракеты Илона Маска

«Легия» пошутила над запуском ракеты Илона Маска
Футбол / Прочие турниры 0

Польская «Легия» пошутила над запуском ракеты Falcon 9 с двумя астронавтами NASA.

По шуточной версии «Легии» астронавты за несколько минут до старта ракеты смотрели трансляцию матча с «Лехом» в рамках чемпионата Польши.

«Если вам интересно, как выглядели последние минуты перед стартом», — написала «Легия» в «твиттере»

Посмотреть запись можно в официальном «твиттере» «Легии».

Изначально запуск космического корабля SpaceX, который принадлежит миллиардеру Илону Маску, был запланирован на 27 мая. Однако, из-за погодных условий был перенесён на 30 мая.

Сам матч завершился победой «Легии» со счётом 1:0. Победный гол забил Томаш Пекгарт. «Легия» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши, набрав 54 очка. Ближайшего конкурента в лице «Пьяста» команда опережает на 8 очков. «Лех» в свою очередь занимает пятое место, набрав 42 очка. В следующем туре «Легия» встретится с «Вислой».

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