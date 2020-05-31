«Пришло время идти дальше». Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев покинул петербургский клуб.
«Пришло время идти дальше. Какие ассоциации возникают, когда вы слышите число 25? Одни скажут — юность, беззаботность, вся жизнь впереди. Другие — серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени.
⠀
У меня — «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провёл в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999-го играю в основном составе, а последние три года работаю спортивным менеджером.
⠀
Оборачиваясь назад, рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлётов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт.
⠀
Заглядывая вперёд, превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждёт много интересного и перспективного.
⠀
Прошлое остаётся прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодёжного футбола и основной команды!
⠀
Благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.
⠀
До встречи, «Зенит»!» — написал Малафеев в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Вячеслава Малафеева.
Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).
- 31 мая 2020
-
13:58
-
13:49
-
13:30
-
13:06
-
12:59
-
12:43
-
12:33
-
12:29
-
12:15
-
11:58
-
11:34
-
11:08
-
10:59
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:18
-
09:54
-
09:40
-
09:36
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
06:29
-
05:51
-
04:47
-
04:19
-
03:45
-
03:28
-
03:06
-
02:38
-
02:02
-
01:39
-
00:58
-
00:51