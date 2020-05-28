Малафеев — о матче с «Баварией»: если бы сыграл на ноль, это была бы игра на всю жизнь

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился воспоминаниями о первом матче полуфинала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Баварией» (1:1).



«Очень часто “Зениту” очень тяжело давались выездные матчи, и игра с “Баварией” не стала исключением. Перед игрой действительно была скованность, мы понимали, против кого нам предстоит играть, насколько серьезный соперник нас ожидает. По игре было видно, что некоторые действия выполняются очень зажато. Но в итоге, мы добились результата, который позволял бороться за выход дальше.



Какие были ощущения? Такие матчи уже были — и в Кардиффе атмосфера давила, и на других стадионах. Безусловно, “Альянц Арена” — специфичный стадион, поддержка болельщиков как нигде заряжает хозяев.



Первые 30 минут приходилось часто вступать в игру? Я бы сказал, что и вторая половина была не менее напряженная, у “Баварии” было достаточно опасных моментов. Атаки просто не останавливались, постоянное давление. Если честно, было постоянное ощущение, что ещё немного и немцы забьют. Конечно, обидно пропускать после того, как отразил удар с пенальти, на добивании. Если бы сыграл на ноль, это была бы игра на всю жизнь, в один ряд, пожалуй, с игрой против “Порту”.



Тогда мы уже получали от тренеров всю информацию по пенальтистам соперников, их манере исполнения — в какой угол бьют, смотрят ли на вратаря и так далее. Когда Рибери подошел, я четко понимал, что он будет смотреть на мои действия и бить на силу, возможно, по центру, но в любом случае будет ждать, в какую сторону я дернусь.

Я не рассчитал, что удар будет не очень внятный, я даже не успел толком подстроиться и отбил прямо перед собой. Я ждал именно сильный удар. Если бы отбил чуть в сторону, то и ребята могли подстраховать. Если говорить о моменте с назначением пенальти, то мне от ворот нарушение показалось не совсем очевидным, хотя ребята в раздевалке говорили, что стопроцентный пенальти. Когда посмотрел повтор, увидел, что контакт действительно был, но вживую казалось, что такой сильной команде не нужно особой помощи с такими пенальти.



Во втором тайме я понял, что мы можем играть лучше. Сделали какие-то перестановки, стали лучше подстраховывать друг друга, давать меньше свободных зон. Все понимали, что гораздо важнее не пропустить больше, так как есть ещё ответная встреча. Конечно, хотелось отквитать гол, но в любом случае учитывали ответный матч.

Гол на выезде в любом случае придавал дополнительные силы. Готовились, что соперник покажет больше. В Петербурге был непростой матч, но все складывалось хорошо. Плюс, к полуфиналу мы уже чувствовали, что можем играть с такими сильными соперниками, а значит можем выйти в финал. Дома все получилось так, как получилось — у нас было явное преимущество не только по голам, но и по игре. Да, у наших ворот тоже был моменты, но они не шли в сравнение с тем, что происходило в Мюнхене", — приводит слова Малафеева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» показывает первый матч с Баварией на своём сайте, трансляция началась в 20:00 мск. Ответную встречу клуб покажет 1 июня в 20:00 мск.